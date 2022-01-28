Испанец Рафаэль Надаль в шестой раз в карьере вышел в финал Australian Open

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Рафаэль Надаль – Маттео Берреттини 3:1 (6:3, 6:2, 3:6, 6:3)



Поединок длился 2 часа 55 минут.



За противостояние Надаль подал пять эйсов, допустил двух двойных ошибок и реализовал четыре из восьми брейкпоинтов.



Берреттини 14 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и совершил один брейк после двух попыток. Рафа сыграет в финале Мельбурна в шестой раз. В предыдущих пяти попытках он взял один титул. Ему не хватает второго Australian Open для двойного карьерного "слэма".



В финале Надаль сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и россиянином Данилом Медведевым.



