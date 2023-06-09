Исландия закрывает посольство в Москве и просит РФ ограничить работу посольства в Рейкьявике
МИД Исландии принял решение о приостановлении работы своего посольства в России начиная с 1 августа. Также страна требует ограничить работу российского посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства
Об этом сообщает МИД Исландии.
"Это нелегкое решение, поскольку Исландия имеет богатые отношения с народом России с момента обретения независимости в 1944 году. Однако нынешняя ситуация просто не позволяет небольшому внешнеполитическому ведомству Исландии иметь посольство в России", - сказала министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.
Это не означает разрыва дипломатических отношений. Исландия возобновит работу посольства в Москве, когда это будут позволять условия.
"На данный момент наши торговые, культурные и политические связи с Россией сократились до исторического минимума. Поэтому продолжать работу посольства было неоправданно", - говорится в заявлении МИД.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Гильфадоттир за принятое решение.
"Россия должна видеть, что варварство ведет к полной изоляции. Я призываю другие государства последовать примеру Исландии", - написал он.
- 23 марта парламент Исландии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
- Кроме того, в мае парламент Исландии поддержал предложение о передаче Украине полевого госпиталя.
- Также 25 мая стало известно, что Исландия передаст Украине 10 грузовиков для перевозки нефтепродуктов. На прошлой неделе были доставлены два грузовика, и еще восемь передадут в ближайшие недели
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