Об этом сообщает МИД Исландии.

"Это нелегкое решение, поскольку Исландия имеет богатые отношения с народом России с момента обретения независимости в 1944 году. Однако нынешняя ситуация просто не позволяет небольшому внешнеполитическому ведомству Исландии иметь посольство в России", - сказала министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

Это не означает разрыва дипломатических отношений. Исландия возобновит работу посольства в Москве, когда это будут позволять условия.

"На данный момент наши торговые, культурные и политические связи с Россией сократились до исторического минимума. Поэтому продолжать работу посольства было неоправданно", - говорится в заявлении МИД.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Гильфадоттир за принятое решение.

"Россия должна видеть, что варварство ведет к полной изоляции. Я призываю другие государства последовать примеру Исландии", - написал он.