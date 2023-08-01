Исландия закрыла посольство в России

Об этом сообщает "Голос Америки" .

Отмечают, что причиной закрытия посольства в РФ стало то, что отношения между двумя странами упали до "исторического минимума". Следовательно, по словам министерства иностранных дел Исландии, работа дипломатической миссии в РФ больше не оправдана.

"Решение о приостановлении деятельности посольства Исландии в Москве не является разрывом дипломатических отношений. Как только условия позволят, Исландия в приоритетном порядке возобновит деятельность", - говорится в заявлении МИД.

Посольство в Москве представляло Исландию в отношениях не только с РФ, но и с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Теперь его представительство будет осуществляться МИД Исландии в Рейкьявике.