Исландия закрыла посольство в России
Во вторник, 1 августа, Исландия приостановила работу своего посольства на территории России из-за ухудшения торговых, культурных и политических отношений между странами
Об этом сообщает "Голос Америки" .
Отмечают, что причиной закрытия посольства в РФ стало то, что отношения между двумя странами упали до "исторического минимума". Следовательно, по словам министерства иностранных дел Исландии, работа дипломатической миссии в РФ больше не оправдана.
"Решение о приостановлении деятельности посольства Исландии в Москве не является разрывом дипломатических отношений. Как только условия позволят, Исландия в приоритетном порядке возобновит деятельность", - говорится в заявлении МИД.
Посольство в Москве представляло Исландию в отношениях не только с РФ, но и с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Теперь его представительство будет осуществляться МИД Исландии в Рейкьявике.
- 9 июня МИД Исландии принял решение о приостановлении работы своего посольства в России, начиная с 1 августа. Также страна требует ограничить работу российского посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства.
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