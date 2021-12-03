Исландия в ОБСЕ призвала РФ вернуть Украине Крым
Глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и призвала Россию вернуть Украине контроль над Крымом
Об этом Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир сказала на заседании ОБСЕ в Стокгольме, передает Укринформ .
"Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод – и призываем Россию вернуть Украине контроль над Крымом", - сказала исландский министр.
Также Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир выразила глубокую обеспокоенность по поводу ситуации в регионе, в том числе в контексте событий по Украине.
- Напомним, Турция в ОБСЕ заявила о нарушении прав крымских татар в оккупированном Крыму и осудила оккупацию полуострова.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что проект решения Совета министров ОБСЕ по наблюдению Специальной мониторинговой миссии (СММ) за украинско-российской границей поддержали 36 стран-участниц организации.
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