Исландия в ОБСЕ призвала РФ вернуть Украине Крым

Об этом Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир сказала на заседании ОБСЕ в Стокгольме, передает Укринформ .



"Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод – и призываем Россию вернуть Украине контроль над Крымом", - сказала исландский министр.



Также Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир выразила глубокую обеспокоенность по поводу ситуации в регионе, в том числе в контексте событий по Украине.

Напомним, Турция в ОБСЕ заявила о нарушении прав крымских татар в оккупированном Крыму и осудила оккупацию полуострова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что проект решения Совета министров ОБСЕ по наблюдению Специальной мониторинговой миссии (СММ) за украинско-российской границей поддержали 36 стран-участниц организации.

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