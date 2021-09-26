Исландия стала первой страной в Европе, где большинство мест в парламенте займут женщины

Об этом сообщает Reuters .

Из 63 мест в исландском парламенте 33 (52%) получили женщины. Согласно исследованию Всемирного банка ни в одной другой европейской стране не было более 50% депутаток.

По данным Межпарламентского союза, сейчас в парламентах пяти других стран мира женщины занимают не менее половины мест: в Руанде (61%), Кубе (53%), Никарагуа (51%), Мексике и ОАЭ (по 50%). Из европейских стран наибольшее представительство женщин в Швеции (47%).

Исландия стала первой страной, которая избрала президентом женщину в 1980 году. С 2018 года в стране действует закон о равной оплате труда мужчин и женщин.