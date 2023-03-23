Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Об этом информирует народный депутат Мария Мезенцева .

"Очень ждем Саммита Совета Европы в мае в Рейкьявике, на котором главы правительств 46 стран обсудят будущий Спец Трибунал за преступление российской агрессии и компенсационный механизм за нанесенный ущерб Россией", - написала нардепка.

Также это подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак .

"Исторический фронт – это битва за справедливость. Россияне не смогут затереть доказательства собственных преступлений", – написал Ермак.

Какие страны признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев: