Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа
В четверг, 23 марта, парламент Исландии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Об этом информирует народный депутат Мария Мезенцева .
"Очень ждем Саммита Совета Европы в мае в Рейкьявике, на котором главы правительств 46 стран обсудят будущий Спец Трибунал за преступление российской агрессии и компенсационный механизм за нанесенный ущерб Россией", - написала нардепка.
Также это подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак .
"Исторический фронт – это битва за справедливость. Россияне не смогут затереть доказательства собственных преступлений", – написал Ермак.
Какие страны признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев:
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
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