Исландия планирует запретить охоту на китов с 2024 года
Исландия планирует остановить китобойный промысел с 2024 года в связи с сокращением спроса
Об этом сообщает RTE со ссылкой на слова министерства рыболовства Исландии.
"Есть очень мало оправданий разрешению охоты на китов после 2024 года. Мало доказательств того, что эта деятельность имеет экономическое преимущество", – заявила Свандис Сваварсдоттир.
Текущие ежегодные квоты Исландии на 2019-2023 годы позволяют охоту на 209 финвалов – второго по величине вида на планете после голубого кита – и 217 малых китов, одного из самых маленьких видов.
Но за последние три года два основных владельца лицензий приостановили охоту на китов, а спрос на исландское китовое мясо резко снизился после того, как Япония вернулась в коммерческий китобойный промысел. Охота также стала слишком дорогой после расширения прибрежной зоны, запрещенной для рыболовли, что вынудило китобоев отойти еще дальше от берега.
Справка: Китобойный промысел - коммерческая охота на китов, запрещенная мораторием Международной комиссии по регулированию китобойного промысла 1986 года и законами большинства стран. Коммерческой охотой на китов занимаются только три государства мира: Норвегия, Япония и Исландия, возобновившая китобойный промысел в 2003 году.
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