Исландия передаст Украине полевой госпиталь
Парламент Исландии поддержал предложение о передаче Украине полевого госпиталя
Об этом в Twitter сообщила премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир.
Она заявила, что все партии в альтинге (парламенте, – ред.) поддержали предложение о том, чтобы Исландия подарила полевой госпиталь.
"Мы придерживаемся решения помогать Украине: этот жест является символом нашей неизменной солидарности", – отметила Якобсдоттир.
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