Исландия передаст Украине полевой госпиталь

Об этом в Twitter сообщила премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир.

Она заявила, что все партии в альтинге (парламенте, – ред.) поддержали предложение о том, чтобы Исландия подарила полевой госпиталь.

"Мы придерживаемся решения помогать Украине: этот жест является символом нашей неизменной солидарности", – отметила Якобсдоттир.