Исландия, не имея собственной армии, передаст нефтевозы для нужд украинской армии
Исландия передаст Украине 10 грузовиков для перевозки нефтепродуктов. На прошлой неделе были доставлены два грузовика, и еще восемь передадут в ближайшие недели
Об этом пишет Euractiv.
В МИД Исландии отмечают, что с начала российского вторжения страна сосредоточилась на поддержке правительства Украины в соответствии с их пожеланиями и потребностями, а также возможностями.
"Мы не поставляем украинской армии оружие или другую военную технику, но мы можем внести свой вклад, предоставив ощутимо недостающие нефтеналивные танкеры и быть быстрыми, когда такая потребность возникнет", - сказала министерка иностранных дел Исландии Ордис Колбрун Рейкфьорд Гилфадотт.
По мнению исландского правительства, транспортировка нефти имеет важное значение для обороны и мобильности украинских войск против российского вторжения, и украинское правительство заинтересовано в том, чтобы дружественные страны предоставляли такие транспортные средства.
Два грузовика уже были доставлены в Украину, еще восемь передадут в ближайшее время. Общая стоимость закупки грузовиков, администрирования и доставки составляет 400 тысяч евро.
Отмечается, что Исландия имеет давнюю политику не продавать оружие другим странам и не имеет собственной армии. Она поддерживает небольшую береговую охрану для целей обороны и безопасности, главным образом сосредоточенную на защите своих территориальных вод и проведении поисково-спасательных операций.
- Напомним, 15 мая стало известно, что парламент Исландии поддержал предложение о передаче Украине полевого госпиталя.
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