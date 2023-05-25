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Исландия, не имея собственной армии, передаст нефтевозы для нужд украинской армии

25 мая, 2023 четверг
06:54
Мир

Исландия передаст Украине 10 грузовиков для перевозки нефтепродуктов. На прошлой неделе были доставлены два грузовика, и еще восемь передадут в ближайшие недели

Об этом пишет Euractiv.

В МИД Исландии отмечают, что с начала российского вторжения страна сосредоточилась на поддержке правительства Украины в соответствии с их пожеланиями и потребностями, а также возможностями.

"Мы не поставляем украинской армии оружие или другую военную технику, но мы можем внести свой вклад, предоставив ощутимо недостающие нефтеналивные танкеры и быть быстрыми, когда такая потребность возникнет", - сказала министерка иностранных дел Исландии Ордис Колбрун Рейкфьорд Гилфадотт.

По мнению исландского правительства, транспортировка нефти имеет важное значение для обороны и мобильности украинских войск против российского вторжения, и украинское правительство заинтересовано в том, чтобы дружественные страны предоставляли такие транспортные средства.

Два грузовика уже были доставлены в Украину, еще восемь передадут в ближайшее время. Общая стоимость закупки грузовиков, администрирования и доставки составляет 400 тысяч евро.

Отмечается, что Исландия имеет давнюю политику не продавать оружие другим странам и не имеет собственной армии. Она поддерживает небольшую береговую охрану для целей обороны и безопасности, главным образом сосредоточенную на защите своих территориальных вод и проведении поисково-спасательных операций.

  • Напомним, 15 мая стало известно, что парламент Исландии поддержал предложение о передаче Украине полевого госпиталя.
Украина
нафта
Война с Россией
помощь Украине
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