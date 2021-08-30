"Исламское государство" взяло ответственность за обстрел аэропорта Кабула

Об этом сообщает Independent.



"Исламское государство" взяло на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула в понедельник, сообщила группа "Нашер-Ньюз" на своем канале Telegram.



"По милости Всемогущего Бога, солдаты Халифата нацелили шесть ракет "Катюша" на международный аэропорт Кабула", - говорится в сообщении.



Американская противоракетная оборона перехватила пять ракет, выпущенных в аэропорт Кабула утром в понедельник, заявил американский чиновник.



Читайте также: Соратника Бен Ладена по "Аль-Каиде" заметили в Афганистане



Это случилось, когда происходил окончательный выход США из Афганистана, когда "основной дипломатический персонал" уже вылетел.



Официальные лица не сообщили, входил ли в их состав представитель Рус Уилсон, который, как ожидается, уйдет среди последних.



Читайте также: Украинские военные в Кабуле провели операцию по спасению афганских переводчиков, работавших на Канаду



Ожидается, что Вашингтон эвакуирует всех своих дипломатов из Кабула, прежде чем вывести окончательно войска до предельного дня во вторник.

30 августа американская противоракетная оборона перехватила 5 ракет выпущенных по аэропорту Хамида Карзая в Кабуле