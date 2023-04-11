Об этом в эфире Эспрессо заявил политический эксперт Владимир Цыбулько.

"Властное наследие может быть под гарантии безопасности и жизни Путина. Он не вечен и даже если они будут двойниками имитировать публичное присутствие, то коллективный Путин должен как-то переинсталлироваться или верифицироваться. Нынешний Путин верифицировался из-за фальсифицированных выборов - элемент поддержки большинства есть в этой власти. Власти коллективного Путина хотят опираться на коллективную волю российского населения из-за чего они будут играть в сохранение электорального ядра и избегание уголовной ответственности за свои действия", - отметил он.

По мнению Цыбулько, для них есть вариант глухой обороны, окруженной со всех сторон крепости, и это упрощает механику сохранения власти, но это не позволяет им развивать страну.

"Деградация страны в обмен на личную власть и безопасность. Этот механизм мало прогнозируем и может привести к массовым беспорядкам и отвалу целых территорий от России. По сути, этот сценарий очень напоминает СССР. Казалось, что он настолько заклепан и забетонирован, что ни одна республика от него не отвалится. Сейчас республики исламские и тюркские в РФ уже полуавтономны и готовы к самостоятельной жизни. Стоит только перетащить гайку и все треснет", - подытожил эксперт.