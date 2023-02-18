Об этом сообщили в Reuters.

Как сообщили представители правительства, 17 февраля в пакистанском городе Карачи исламисты провели штурм полицейского участка: раздалась серия громких взрывов, два человека убиты и еще 11 получили ранения. Силы безопасности отбили здание через несколько часов и убили троих боевиков. Правоохранители и взрывотехники вошли в здание для проверки ситуации безопасности.

Пакистанский Талибан (Tehreek-e-Taliban Pakistan) взял на себя ответственность за нападение в сообщении, посланном их представителем журналистам.

"Исламистская ТТП, отдельная от правящих в соседнем Афганистане талибов, недавно увеличила количество нападений на полицию на северо-западе Пакистана в рамках своей кампании против правительства в Исламабаде", - сообщили журналисты.