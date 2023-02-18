Исламисты в Пакистане штурмовали полицейский участок: гремели взрывы, есть погибшие
В пятницу 17 февраля исламисты ворвались в полицейский участок в городе Карачи на юге Пакистана: боевики устроили серию взрывов и убили двух человек
Об этом сообщили в Reuters.
Как сообщили представители правительства, 17 февраля в пакистанском городе Карачи исламисты провели штурм полицейского участка: раздалась серия громких взрывов, два человека убиты и еще 11 получили ранения. Силы безопасности отбили здание через несколько часов и убили троих боевиков. Правоохранители и взрывотехники вошли в здание для проверки ситуации безопасности.
Пакистанский Талибан (Tehreek-e-Taliban Pakistan) взял на себя ответственность за нападение в сообщении, посланном их представителем журналистам.
"Исламистская ТТП, отдельная от правящих в соседнем Афганистане талибов, недавно увеличила количество нападений на полицию на северо-западе Пакистана в рамках своей кампании против правительства в Исламабаде", - сообщили журналисты.
- Напомним, ранее Reuters со ссылкой на данные ООН проинформировал, что новым лидером Аль-Каиды стал Сейф аль-Адель, бывший египетский офицер спецсил и высокопоставленный член террористической группировки: за его голову обещают $10 млн.
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