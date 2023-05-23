Исламистские боевики убили шесть человек на заводе по добыче природного газа и нефти в Пакистане

Об этом информирует Reuters.

Представитель полиции Ирфан Хан рассказал, что около 50-ти боевиков напали на завод MOL Pakistan Oil and Gas Company в районе Ганга, близ границы с Афганистаном. Также в полиции сообщили, что боевики обстреляли скважины М-8 и М-10 из тяжелого вооружения, в частности, реактивными гранатометами.

"Охрана на М-8 отразила атаку террористов, но на М-10 есть жертвы", - отметил Хан.

Он добавил, что боевики повредили солнечную электростанцию на газовой электростанции. Затем они бежали в близлежащий Северный Вазиристан, откуда и прибыли раньше.

За годы различные военные группировки, в том числе и пакистанский Талибан, действовали с отдаленных гор на северо-западе Пакистана. Они осуществляли нападения на силы безопасности и инфраструктуру во время кампаний против государства.

Пока ни одна из групп не взяла на себя ответственность за нападение на MOL Pakistan Oil and Gas Company.