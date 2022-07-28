Исламистские боевики совершили теракты в Мали: убиты 18 человек

Об этом сообщает Reuters .

Так, шесть солдат погибли и 25 ранены, когда боевики напали на военный лагерь в Сонколо, сельской коммуне района Сегу, более чем в 300 километрах к северу от столицы Бамако. Также девять солдат и три мирных жителя были убиты во время нападения на другой лагерь в юго-западном городе Калумба.

Боевики, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", неоднократно совершали теракты у военных баз по всей Мали, несмотря на присутствие в стране миротворцев Организации Объединенных Наций.

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