Исламистские боевики совершили теракты в Мали: убиты 18 человек
Исламистские боевики совершили два теракта на юго-западе Мали в западной части Африки
Об этом сообщает Reuters .
Так, шесть солдат погибли и 25 ранены, когда боевики напали на военный лагерь в Сонколо, сельской коммуне района Сегу, более чем в 300 километрах к северу от столицы Бамако. Также девять солдат и три мирных жителя были убиты во время нападения на другой лагерь в юго-западном городе Калумба.
Боевики, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", неоднократно совершали теракты у военных баз по всей Мали, несмотря на присутствие в стране миротворцев Организации Объединенных Наций.
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