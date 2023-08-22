Искусство во время войны: в пространстве PEN Ukraine открылась выставка картин

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Художественную выставку 17 августа открыл разговор о роли искусства во время войны, мотивации творить. В дискуссии, кроме автора, приняли участие писатель и художник Анатолий Днестровой, художница Елена Придувалова и писатель Андрей Бондарь. Модерировала писательница, журналистка, продюсер "Радио Культура" Ирина Славинская.

Елена Придувалова, Андрей Бондарь, Светлана Фесенко, Анатолий Днестровой, Ирина Славинская



Светлана Фесенко так рассказывает о своей серии картин "Городы победы": "Все, что рисуется во время войны, если не касаться откровенной ее пропаганды, является пропагандой мира, есть одновременно и о войне, и об антивойне. Художник - существо иногда непостижимо даже для Кто-то не может творить вообще в военное время, а кто-то прорывается, как открытый шлюз... Кто-то не в состоянии не воспроизводить бесчеловечное лицо войны, кто-то противодействует нашествию антисенсов сугубо мирными, даже на взгляд нейтральными образами. Но на самом деле нейтральным бесчувственным не остается никто. Рефлексии и защитные реакции имеют у каждого свое визуальное воплощение. "Городы победы" – это о гостиной, это о противодействии живого, прорастающем любой ценой и всегда, противодействие тому, что несет смерть неестественную, просчитанную, холодно-металлическую, потому, что искусственно пытается прервать течение жизненного цикла. Арес никогда не выиграть у Эроса. "Городы победы" - это не показательный оптимизм, не проявление синдрома Полианы. Это о защите живого живым, это о неизбежной победе живого. Цветы всегда прорастают на любом пепле".

Посмотреть работы Светланы Фесенко можно до конца октября во время мероприятий в Украинскому ПЭН или по предварительной договоренности, написав в Facebook .

Адрес пространства PEN Ukraine: Киев, ул. Лукьяновская, 14а.

Светлана Фесенко – художница, иллюстратор. Ведет выставочную деятельность с 1993 г. – по настоящее время. Сотрудничала с галереями Триптих-Арт, Тадзио, Дукат. Работы хранятся в частных коллекциях, музеях Киевской Картинной Галереи, Музеях Истории Киева. Работает как иллюстратор с издательствами ВСЛ, Школа, Фолио, Нора-Печать. Иллюстрировала книги таких авторов как Дж. Р. Р. Толкин, И. Франко, Ю. Винничук, С. Поваляева, Ж. Куява, И. Роздобудько и других.

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