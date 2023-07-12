Об этом начальник отдела культуры, национальностей и религий Ирпенского горсовета Евгения Антонюк сообщила в Facebook .

"Все знают нашу арку Ирпенской детской школы искусств имени М. Вериковского. Особенно ее любят юные ценители стрит-арта, которые оставляют здесь разноцветные надписи и не всегда приличные картинки. Вместе с мексиканским художником Роберто Маркесом у нас возникла идея создать здесь серию муралов "Искусство во время войны", - написала она.

Чиновница подчеркнула, что все, кто хочет и умеет рисовать, могут приобщиться к процессу создания муралов ежедневно с 10:00 до 18:00 по адресу: Ирпень, ул. Шевченко, 4а.