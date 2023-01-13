"Искусство в стране войны": Эспрессо покажет новый документальный сериал
16 января телеканал Эспрессо представит первую серию нового документального сериала от кинематографистов студии DocNoteFilms, созданного в сотрудничестве с объединением кинематографистов BABYLON'13
Сериал – это 25 историй художников, которые остались в стране и продолжили творить. География проекта охватывает не только Киев – съемки проходили в Ужгороде, Черновцах, Львове, Полтаве и других городах.
Консультанткой проекта стала искусствовед Екатерина Липа.
Авторы сериала ищут ответ на вопрос – есть ли место художнику и искусству в воюющей стране и какое оно?
Режиссер цикла и соучредитель DocNoteFilms Константин Кляцкин рассказывает:
"Этот проект был придуман в апреле, когда все представители культурного сектора не понимали своего места в воюющей стране. Многие из моих коллег волонтерили, строили баррикады или вообще ничего не делали, потому что были растеряны и не знали, чем могут быть полезны. Когда мы начали снимать художников с совершенно разных сфер, то увидели, что вопрос, где сейчас место художника, волновал всех, и каждый по-своему его решил, и теперь украинское искусство не просто рефлексирует войну, но и формирует нарративы, что будут направлять нашу культуру в последующие годы".
Среди героев цикла – живописцы Екатерина Косьяненко и Матвей Вайсберг, графики Олеся Джураева и Вячеслав Снисаренко, композитор Алексей Шмурак, поэтесса Светлана Поваляева и другие.
Сериал будет демонстрироваться на Эспрессо с 16 января по 17 февраля, по будням в 11:10.
Напомним, студия DocNoteFilms – это группа профессионалов, которая начала свой документальный путь в 2013 году в рамках проекта BABYLON'13 и фиксирует развитие гражданского общества в Украине, находясь в водовороте событий.
"Искусство в стране войны" стал первым проектом студии с начала полномасштабного российского вторжения. В предыдущей наработке команды – полнометражные документальные фильмы "Крым, как это было" о военных, не предавших присягу, "Хрупкая свобода" о пленных Луганской ОГА, "Полесские"Тенета" о судьбе города Полесское в Чернобыльской зоне, документальный сериал о ветеранах АТО "Крутий Замес" и другие работы. Соучредители проекта Константин Кляцкин и Павел Липа также являются членами объединения документалистов BABYLON'13.
BABYLON'13 ("Вавилон'13") - независимое объединение кинематографистов, образовавшееся в начале революции достоинства. Во время полномасштабного вторжения в Россию кинематографисты объединения продолжили работать и снимать войну.
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