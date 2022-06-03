"Искусство победы": Украинский культурный фонд запустил артпортал для патриотических мотивационных изображений
В Украине заработала платформа "Искусство победы". Это артпортал, где все желающие могут поделиться графическим произведением для поддержания непобедимого духа украинцев
Об этом сообщили в Минкультуры.
"В настоящее время на портале уже сформированы подборки из существующих патриотических работ по категориям: муралы, картины, плакаты, мемы и иллюстрации, под которыми объединены карикатуры и шаржи", - говорится в сообщении.
Артпортал доступен по ссылке.
- Англоязычный репозиторий We are Ukraine совместно с компанией Looqme создали онлайн-библиотеку обложек мировых СМИ, посвященных Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.73
- Актуальное
- Важное