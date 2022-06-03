Об этом сообщили в Минкультуры.

"В настоящее время на портале уже сформированы подборки из существующих патриотических работ по категориям: муралы, картины, плакаты, мемы и иллюстрации, под которыми объединены карикатуры и шаржи", - говорится в сообщении.

Артпортал доступен по ссылке.

Англоязычный репозиторий We are Ukraine совместно с компанией Looqme создали онлайн-библиотеку обложек мировых СМИ, посвященных Украине.

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