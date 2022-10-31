Искусство не терять союзников

Недавно я вернулся из более чем месячного визита в США и Канаду, где получил немало впечатлений относительно современных общественно-политических процессов и трендов у наших стратегических партнеров, прежде всего относительно крайне идеологически и политически поляризованной внутренней ситуации в США, где даже упоминания о потенциальной гражданской войне уже не звучат фантастически. По крайней мере, признаки ожесточенного, пока «холодного», мировоззренческого гражданского противостояния видны повсеместно.

В США надвигается мощная волна республиканского доминирования, что определит результаты промежуточных выборов в Конгресс (Сенат и Палату представителей) через неделю и предположительно отразится на президентских выборах 2024 года.

Главный конкретный вывод – надвигается мощная новая волна республиканского доминирования, которая определит результаты промежуточных выборов в Конгресс (Сенат и Палату представителей) через неделю. И, вероятно, отразится на президентских выборах 2024 года. Например, Конгресс США – обе палаты – окажется под полным контролем республиканцев с января 2023 года. В частности, последняя проекция известнейшего внепартийного портала политического анализа в США RealClearPolitics дает даже 53 сенатора-республиканца и только 47 сенаторов-демократов.

Вскоре украинским политикам из властного лагеря придется адаптироваться к новым американским реалиям и искать разумные пути взаимодействия с республиканским Конгрессом ради нашего экзистенциального выживания и победы.

Украинские политики-дилетанты, неожиданно для себя попавшие на вершину власти, крайне ошибочно вмешались во внутреннюю политику США на стороне Байдена и демократов, одновременно противопоставив себя проукраинским республиканцам (в частности, Виктории Спартц и ее единомышленникам), а значит, подрывая нашу величайшую ценность – консенсус по поддержке Украины. Поэтому вскоре им необходимо будет адаптироваться к реалиям (особенно чужим – американским) и находить разумные пути взаимодействия с республиканским Конгрессом ради нашего экзистенциального выживания и победы.

Следует отметить, что кремлевский нарратив по поводу целесообразности или даже необходимости «дипломатического решения» – договоренности с Путиным об окончании войны – сейчас активно запускается в США через агентуру или многочисленных «полезных идиотов» и среди крайних правых изоляционистов у республиканцев, и среди леваков-прогрессистов в демократов с целью взорвать двухпартийный консенсус по поддержке Украины с двух сторон.

Среди республиканцев преобладают люди «здравого смысла», сочувствующие украинцам, с которыми можно и следует находить понимание в интересах Украины, а не искать самоубийственных ссор с ними, как это, к сожалению, было в последние более полугода.

Двухпартийная поддержка Украины – один из очень немногих вопросов, по которым демократы и республиканцы еще имеют относительное понимание и сотрудничество. Поэтому украинским властям следует быть крайне осторожными, чтобы не подыгрывать своими неуклюжими эгоистическими действиями усилиям Путина разрушить этот жизненно важный для нас консенсус. Среди республиканцев преобладают люди «здравого смысла» с сочувствием к украинцам, с которыми можно и следует находить понимание в интересах Украины, а не искать самоубийственных ссор с ними, как это, к сожалению, было в последние более полугода. Особенно если в январе республиканцы выдвинут нашей власти ряд неприятных для нее, но логических и очевидных условий очищенного от посторонних финансовых прихотей продолжения и даже усиления военной и финансовой поддержки Украины. В частности, условий контроля за использованием помощи и кадровых вопросов – надлежащего очищения украинской власти (государственной, безопасной и бизнес-верхушки) от вражеской агентуры и коррупционеров (фамилии всем хорошо известны). При мудрых действиях власти именно в интересах экзистенциального выживания и победы украинцев (а не собственного самосохранения и обогащения) конструктивные изменения в сторону даже усиления и углубления поддержки Украины со стороны США в условиях законодательного доминирования республиканцев тоже вполне возможны. Украинцам следует проследить, чтобы власти должным образом реализовали этот шанс.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Виктор Вовк – вице-президент Украинской ассоциации Римского клуба, физик, народный депутат Украины VIII созыва, в прошлом член ПАСЕ и ОБСЕ.

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