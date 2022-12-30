Искусство на бронеплитах: во Львове открыли выставку арт-объектов

"Эта экспозиция никого не оставит равнодушным: с одной стороны спасавшая жизнь броня, а с другой стороны - искусство, живопись, которая дает этому средству защиты вторую жизнь", - отмечает Роман Чмелик, директор Львовского исторического музея.

Вооруженные Силы Украины передали организаторам "отработанные" бронеплиты, успешно выполнившие свою миссию в бою – остановившие вражеские пули и осколки и спасшие жизнь украинским воинам. Известные художники Иван Марчук, Тиберий Сильваши, Назар Билык, Петр Бевза, Андрей Блудов, Юрий Вакуленко, Алексей Сай, Светлана Ратошнюк, Антон Логов, Леонид Колодницкий, иконописец Андрей Охоцкий превратили артефакты в арт-объекты с эксклюзивными историями.

Выставку уже осмотрели киевляне. Теперь очередь Львова. Инициатор и руководитель проекта "АртБроня", соучредитель благотворительного фонда "Украина для героев" Александр Ковальчук рассказал: с перевозками в рамках проекта помогает Новая почта. Компания взяла на себя организацию логистики и покрыла все расходы по доставке. Далее вместе с Новой почтой экспонаты отправятся в Польшу и другие европейские страны. А завершить выставку организаторы планируют в Лондоне.

Квинтэссенцией выставки станет благотворительный аукцион, на котором будут проданы экспонаты. Все вырученные средства организаторами будут перечислены на приобретение новых средств защиты для наших бойцов. Все желающие могут увидеть коллекцию арт-объектов ежедневно с 10:00 до 17:30 до 17 января в Музее-Арсенале Львовского исторического музея (г. Львов, ул. Подвальная, 5).