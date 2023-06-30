Искусство и война в проекте "Ты как?": украинцев приглашают на презентацию артбука
В первые дни февраля украинцев приглашают в Киеве посетить благотворительные экскурсии и презентацию дневника-артбука "Ты как?"
Об этом сообщает Общественная организация "Музей современного искусства".
"Приглашаем посетить экскурсии от кураторок, присоединиться к сбору на пикап для ВСУ, получить собственный экземпляр дневника-артбука и узнать о результатах исследования по измерению тревожности", - говорится в заявлении.
Сокуратор выставки "Ты как?" проведет отдельную экскурсию для тех, кто поможет собрать деньги на пикап для ВСУ. Для этого необходимо задонатить 250 гривен, или больше, и написать в личные сообщения Анне-Марии Кучеренко, что вы хотите посетить мероприятие.
Благотворительная экскурсия состоится 1 июля в 14:00 в Киеве, большой выставочный зал Украинского Дома.
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Также кураторские экскурсии состоятся 1 и 2 июля в 12:00, которые проведут Татьяна Лысун и Юлия Карпец. И тоже в эти дни в 16:00 – Ольга Балашова и Галина Глеба.
2 июля в 13:00 состоится презентация дневника "Ты как?" - это артбук для рефлексии и заметок, являющийся очерком хронологии 2022-2023 годов войны.
Фото: Общественная организация "Музей современного искусства"
"Во время презентации мы расскажем больше об идее издания и поговорим с литературоведом Богданой Неборак о дневниках в истории литературы. А еще пригласим нейробиолога и соучредителя проекта ANIMA Сергея Данилова поделиться результатами работы анализатора тревожности - инновационного метода оценивания психоэмоций и которым уже воспользовалось много посетителей выставки", - пишет пресс-служба.
Фото: Общественная организация "Музей современного искусства"
Стоимость входа на выставку и презентацию – 100 гривен, льготный – 50 гривен. Кураторская экскурсия – 150 гривен, льготный – 100 гривен.
- 24 марта в Украине стартовала коммуникационная кампания в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья по инициативе первой леди Елены Зеленской. Она называется "Ты как?".
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