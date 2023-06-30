Об этом сообщает Общественная организация "Музей современного искусства".

"Приглашаем посетить экскурсии от кураторок, присоединиться к сбору на пикап для ВСУ, получить собственный экземпляр дневника-артбука и узнать о результатах исследования по измерению тревожности", - говорится в заявлении.

Сокуратор выставки "Ты как?" проведет отдельную экскурсию для тех, кто поможет собрать деньги на пикап для ВСУ. Для этого необходимо задонатить 250 гривен, или больше, и написать в личные сообщения Анне-Марии Кучеренко, что вы хотите посетить мероприятие.

Благотворительная экскурсия состоится 1 июля в 14:00 в Киеве, большой выставочный зал Украинского Дома.

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Также кураторские экскурсии состоятся 1 и 2 июля в 12:00, которые проведут Татьяна Лысун и Юлия Карпец. И тоже в эти дни в 16:00 – Ольга Балашова и Галина Глеба.

2 июля в 13:00 состоится презентация дневника "Ты как?" - это артбук для рефлексии и заметок, являющийся очерком хронологии 2022-2023 годов войны.

Фото: Общественная организация "Музей современного искусства"

"Во время презентации мы расскажем больше об идее издания и поговорим с литературоведом Богданой Неборак о дневниках в истории литературы. А еще пригласим нейробиолога и соучредителя проекта ANIMA Сергея Данилова поделиться результатами работы анализатора тревожности - инновационного метода оценивания психоэмоций и которым уже воспользовалось много посетителей выставки", - пишет пресс-служба.

Купить артбук.





Фото: Общественная организация "Музей современного искусства"

Стоимость входа на выставку и презентацию – 100 гривен, льготный – 50 гривен. Кураторская экскурсия – 150 гривен, льготный – 100 гривен.