Об этом сообщили на сайте ведомства.

"К таким провокациям пограничники Украины совместно с другими правоохранительными органами готовились еще с прошлого года, хотя больше всего страдают от этого страны ЕС. Неоднократно отмечалось, что сопредельная страна может в любой момент направить потоки мигрантов в направлении Украины", - говорится в сообщении.

Стало известно, что во время выполнения задач военнослужащие Государственной пограничной службы заметили дорожку следов, ведущую с территории Беларуси и сразу обнаружили и остановили шестерых иностранцев. Как выяснилось, они граждане Пакистана и Бангладеш.

Также известно, что задержанные мужчины сообщили, что по территории Беларуси их до границы с Украиной на автомобиле довезли лица в военной форме, они предполагают, что это были представители пограничной службы РБ. Далее им указали, в каком направлении мигранты должны следовать.

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Наряду с этим, также находясь в Беларуси, они контактировали с представителями правоохранительных органов, которые организовывали их незаконный маршрут и приказали им после незаконного пересечения государственной границы позвонить по телефону и сообщить о своем местонахождении.

"Сейчас с задержанными нелегалами проводятся соответствующие мероприятия проверки и устанавливаются все обстоятельства попытки незаконного пересечения границы и кто способствовал им в таком путешествии".

По состоянию на конец октября в Беларуси было до 4 тысяч русских военных.

27 октября в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси

25 ноября Центр национального сопротивления белорусскому подполью сообщили, что российское командование перебросило в Беларусь около 12 тыс. мобилизованных военных.

25 ноября стало известно, что Владислав Селезнев, полковник Вооруженных сил Украины, отметил , что в ближайшей перспективе учебные центры на территории Беларуси будут использоваться для подготовки личного состава вооруженных сил РФ и не будут направлены на белорусское направление.

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