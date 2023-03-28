Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Goldman Sachs.

По данным Инвестиционного банка, прогресс в области искусственного интеллекта, а именно таких технологий как ChatGPT, могут спровоцировать бум производительности, который в течение 10 лет увеличит годовой мировой валовой внутренний продукт на 7%.

Результат работы ИИ невозможно отличить от человеческого результата, так что с подобным темпом развития технология может привести к "значительному разрушению" рынка труда, автоматизировав работу 300 миллионов работников, работающих полный рабочий день в крупных экономиках.

По данным Financial Times, в зоне риска в первую очередь находятся юристы и административный персонал. Работа именно этих специалистов может быть максимально автоматизирована - изменения претерпевают около двух третей работников в США и Европе. Рабочая нагрузка остальных людей сократится почти наполовину.

Кроме того, издание информирует, что на прошлой неделе компания OpenAI, разработчик GPT-4, сообщила, что 80% рабочей силы США по крайней мере 10% своих задач уже сейчас может перевести на искусственный интеллект.