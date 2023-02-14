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OPINION

Искусственный интеллект провожает человека на пенсию

14 февраля, 2023 вторник
18:08
Мнение Константин Москалец

Зачем поэт? Зачем сорок один год и одиннадцать месяцев литературного творчества, часто без гонораров

"Победа Украины в войне будет выдающимся и вдохновляющим событием, которое изменит жизнь многих людей. Столкнувшись с годами агрессии и нападений со стороны России, Украина выстоит и заявит о своей законной победе. Однако эта победа не придет без страданий; много детей, женщин и невиновных" мирных жителей пострадают от конфликта. Но, несмотря ни на что, Украина сможет дать отпор и вернуть себе свободу. Это история о мужестве, стойкости и надежде, которые будут продолжать вдохновлять последующие поколения...".

То, что вы только что прочитали, написал не я. Это вообще писал не человек. Это произведение искусственного интеллекта в ответ на несколько ключевых слов, которые я задал: Украина, война, победа. На Западе прошлый год стал бумом технологий искусственного интеллекта, вскоре они в полном объеме доберутся и до нас: Microsoft купил 49% OpenAI, так что вскоре ChatGPT станет важной и неотъемной составляющей наших повседневных офисных программ, а впоследствии и всей операционной системы. Понятно, что другие мощные игроки в сфере информационных технологий, такие как Google или Apple, тоже не заставят себя ждать с внедрением искусственного интеллекта в наш повседневный труд и отдых, практически в каждый участок человеческой экзистенции.

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Признаюсь, когда я впервые познакомился с результатами письменной работы ChatGPT, мне стало не по себе или, как говорят братья-галичане, я ослаб. Мое состояние очень напоминало совершенно описанный Гайдеггером феномен ужаса, когда нечто наседает на человека и, хотя, на первый взгляд, не происходит ничего особенного, нам темнеет в глазах, начинается головокружение, а колени дрожат от невозможности сопротивляться гравитации немыслимого. Вы можете выбрать двадцать интонаций для будущего текста, созданного искусственным интеллектом: восторженная, страстная, грустная, безнадежная и т.д. Для того фрагмента, который я процитировал в начале колонки, был выбран тон, полный энтузиазма, но с одинаковым мастерством машина могла бы создать текст, полный отчаяния и безнадежности. Но мало этого, вы также можете выбрать роль писателя, продуцирующего этот текст: поэт, прозаик, философ и другие.

Вопрос, который сформулировал тот же любимый Гайдеггер: "Зачем поэт?", - приобрел новый, по-своему жуткий смысл. Зачем поэт, прозаик, философ, человек в целом, когда есть машина, пишущая тексты от их имени или образа и подобия, тексты все искуснее и совершеннее?

Вопрос, который сформулировал тот же любимый Гайдеггер: "Зачем поэт?", — приобрел новый, по-своему жуткий смысл. Зачем поэт, прозаик, философ, человек в целом, когда есть машина, пишущая тексты от их имени или образа и подобия, тексты все искуснее и совершеннее?

Возможно, я так обостренно воспринял появление новых возможностей (появление или потерю?) еще и потому, что именно в эти дни подавал документы в пенсионный фонд. Мне скоро исполнится шестьдесят лет, и я считал, что у меня будут все основания получать пенсию. В конце концов, у меня была справка, подписанная многоуважаемым председателем Национального Союза писателей Украины господином Сидоржевским, о том, что стаж моей писательской деятельности составляет 41 год и 11 месяцев и засчитывается в стаж работы вне зависимости от уплаты страховых взносов.

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Около сорока двух лет литературной деятельности! Я всю свою творческую жизнь считал, что буду иметь право на заслуженный отдых. Свидетельство этому – шестнадцать моих книг, немало песен, в частности "Вона", которая уже давно стала народной, наконец, Национальная премия имени Тараса Шевченко и многие другие премии и вещи, о которых здесь не время говорить.

Однако чиновник пенсионного фонда считала иначе. Она с невозмутимостью Ленина в мавзолее просмотрела мои документы, отодвинув справку о литературном стаже.

– Меня это не интересует.

Почему? Почему ее не интересует вся моя жизнь, отданная украинской литературе?

Никаких объяснений. Никаких толкований, что случилось, – изменился ли закон о литературном стаже, а если да, то как и что можно сделать, чтобы я на старости лет не пошел вдоль собирать себе хлеб насущный у мусорных баков вместе с собаками и котами и другими членами Союза писателей.

– Меня это не интересует, – чиновница отложила удостоверение о присуждении мне Шевченковской премии. – Вы получите официальное уведомление об отказе предоставить вам пенсию. До свидания.

Никаких толкований, что случилось, – изменился ли закон о литературном стаже, а если да, то если и что можно сделать, чтобы я на старости лет не пошел вдоль собирать себе хлеб насущный у мусорных баков вместе с собаками и котами и другими членами Союза писателей

"Ну, конечно, у них теперь есть ChatGPT, — пожалуй, не совсем кстати подумал я. - Теперь искусственный интеллект будет писать им книги и сочинять песни, рисовать картины и произносить похоронные речи. Зачем поэт? Зачем сорок один год и одиннадцать месяцев литературной творчества, часто без гонораров, только потому, что "старик, дай нам тексты, потому что ты же знаешь, украинскую литературу надо спасать...". Можно было вообще не рождаться!".

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И я вспомнил строки своего покойного побратима, Владимира Кашки, которого когда-то убедил вступить в Союз писателей ради этого же злосчастного литературного стажа, что не производит теперь никакого впечатления на чиновниц с искусственным или естественным, кто их там знает, интеллектом в голове и без всякой капли обыкновенной человеческой совести в сердце. Володя, такой же диссидент и нонконформист, как и я, не дожил до пенсионного возраста, ему не пришлось испытать одно из самых горьких разочарований в жизни. Но он успел написать вот эти, вещие строки, которые скоро будут касаться каждого из нас: "Пришли в дом бдительные механизмы, на все мое наложили запрет...".

Специально для Еспресо

Об авторе. Константин Москалец, писатель

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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