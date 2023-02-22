Искусственный интеллект: именно так работала советская пропаганда, переписывая историю
Мы все смеемся над бессмысленными рассказами искусственного интеллекта о знакомых нам людях
Но для тех, кто ничего не знает о них, эти "биографии" не так уж бессмысленны. Тем более что ИИ вплетает в свои ответы и элементы правды.
А представьте, что он приступит к расширению сконструированной им информации, используя для этого знание того, как работают алгоритмы распространения информации в интернете.
Те, кто действительно знают правду, останутся наедине со своими знаниями, другие сочтут их оригиналами, маргиналами и субъективно пристрастными
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Первым, что найдет каждый по своему запросу, будет именно эта инфа, и не просто первым — этого станет гораздо больше, чем истина, которая потеряется в море лжи. В конце концов те, кто действительно знают правду, останутся наедине со своими знаниями, другие будут считать их оригиналами, маргиналами и субъективно пристрастными.
Именно так работала советская пропаганда, переписывая историю. Именно так пытается работать нынешняя русская.
Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.
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