Но для тех, кто ничего не знает о них, эти "биографии" не так уж бессмысленны. Тем более что ИИ вплетает в свои ответы и элементы правды.

А представьте, что он приступит к расширению сконструированной им информации, используя для этого знание того, как работают алгоритмы распространения информации в интернете.

Те, кто действительно знают правду, останутся наедине со своими знаниями, другие сочтут их оригиналами, маргиналами и субъективно пристрастными

Читайте также: Эффект Путина

Первым, что найдет каждый по своему запросу, будет именно эта инфа, и не просто первым — этого станет гораздо больше, чем истина, которая потеряется в море лжи. В конце концов те, кто действительно знают правду, останутся наедине со своими знаниями, другие будут считать их оригиналами, маргиналами и субъективно пристрастными.

Именно так работала советская пропаганда, переписывая историю. Именно так пытается работать нынешняя русская.

Источник

Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.