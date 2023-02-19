Искусственный интеллект и мир
У нас вчера много обсуждали ChatGPT, поскольку именно вчера открыли сервис для Украины
На самом деле этим инструментом можно было пользоваться давно, если зарегистрировать сервис на иностранца.
Это фантастический инструмент для исследователя. Следует лишь понимать, что в поисках ответа на ваш вопрос искусственный интеллект обрабатывает как правдивую, так и ложную информацию, поэтому ошибки неизбежны. Вся российская ложь и пропаганда об Украине, например, тоже используется как база для ответов. Поэтому искусственный интеллект - лишь инструмент, который будут использовать как для добра, так и для злых намерений.
В науке тоже: кто будет иметь инструмент для исследований, а кто ассистента для распространения плагиата. В тоталитарных обществах искусственный интеллект будет являться способом борьбы с демократией. Китай, авторитарная технологизированная страна, давно с его помощью удерживает полицейскую диктатуру. А в США обеспечивает технологическое развитие. Как мы используем ИИ, будет зависеть от нас).
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