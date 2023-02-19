На самом деле этим инструментом можно было пользоваться давно, если зарегистрировать сервис на иностранца.

Это фантастический инструмент для исследователя. Следует лишь понимать, что в поисках ответа на ваш вопрос искусственный интеллект обрабатывает как правдивую, так и ложную информацию, поэтому ошибки неизбежны. Вся российская ложь и пропаганда об Украине, например, тоже используется как база для ответов. Поэтому искусственный интеллект - лишь инструмент, который будут использовать как для добра, так и для злых намерений.

В науке тоже: кто будет иметь инструмент для исследований, а кто ассистента для распространения плагиата. В тоталитарных обществах искусственный интеллект будет являться способом борьбы с демократией. Китай, авторитарная технологизированная страна, давно с его помощью удерживает полицейскую диктатуру. А в США обеспечивает технологическое развитие. Как мы используем ИИ, будет зависеть от нас).