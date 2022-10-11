"Искренние соболезнования семьям жертв": премьер Израиля осудил массированные удары РФ по Украине
Глава правительства Израиля Яир Лапид отреагировал на сегодняшние ракетные удары по территории Украины, осуждая действия России
Об этом он написал в Twitter.
"Я решительно осуждаю нападения России на мирное население в Киеве и других городах Украины", – написал Лапид.
Он также выразил искренние соболезнования семьям погибших и украинскому народу.
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