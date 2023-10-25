"Искоренить политическое влияние и коррупцию": Минюст объявил о создании центра независимых судебных экспертиз
Министр юстиции Украины Денис Малюска анонсировал создание Научно-исследовательского центра независимых экспертиз в 2024 году – экспертное учреждение со встроенными гарантиями независимости
Об этом он написал в Facebook.
"Судебный эксперт – ключевая фигура любого уголовного производства, незаконные действия которого могут поломать любое обоснованное дело или наоборот, дать процессуальную перспективу безнадежной и безосновательной. Риски коррупции или политического влияния на судебную экспертизу должны быть искоренены. Мы запускаем пилот – экспертное учреждение" со встроенными гарантиями независимости", - отметил Малюска.
По его словам, ключевые вопросы деятельности учреждения будет решать наблюдательный совет, в котором сформировать большинство предложат международным организациям.
Руководитель учреждения будет избираться наблюдательным советом, сотрудники будут иметь высокие заработные платы, будут периодические проверки добродетели руководства и экспертов (включая полиграфа).
Министр добавил, что влияние Минюста на деятельность экспертного учреждения будет максимально ограничено, а фокус учреждения будет на резонансных преступлениях, где высок риск незаконного влияния на эксперта.
"Если модель будет работать эффективно – распространим практику на другие учреждения. Распоряжение КМУ о создании Научно-исследовательского центра независимых экспертиз есть. Детальная концепция пилота, дорожная карта и помещение – тоже. закупаем оборудование, нанимаем персонал", - подчеркнул глава Минюста.
По мнению Малюска, это одна из важнейших реформ в краткосрочном периоде.
- В июне Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации активов собственников VS Energy, российских олигархов Бабакова, Гинера и Воеводина к государству.
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