"Искоренить политическое влияние и коррупцию": Минюст объявил о создании центра независимых судебных экспертиз

Об этом он написал в Facebook.

"Судебный эксперт – ключевая фигура любого уголовного производства, незаконные действия которого могут поломать любое обоснованное дело или наоборот, дать процессуальную перспективу безнадежной и безосновательной. Риски коррупции или политического влияния на судебную экспертизу должны быть искоренены. Мы запускаем пилот – экспертное учреждение" со встроенными гарантиями независимости", - отметил Малюска.

По его словам, ключевые вопросы деятельности учреждения будет решать наблюдательный совет, в котором сформировать большинство предложат международным организациям.

Руководитель учреждения будет избираться наблюдательным советом, сотрудники будут иметь высокие заработные платы, будут периодические проверки добродетели руководства и экспертов (включая полиграфа).

Министр добавил, что влияние Минюста на деятельность экспертного учреждения будет максимально ограничено, а фокус учреждения будет на резонансных преступлениях, где высок риск незаконного влияния на эксперта.



"Если модель будет работать эффективно – распространим практику на другие учреждения. Распоряжение КМУ о создании Научно-исследовательского центра независимых экспертиз есть. Детальная концепция пилота, дорожная карта и помещение – тоже. закупаем оборудование, нанимаем персонал", - подчеркнул глава Минюста.

По мнению Малюска, это одна из важнейших реформ в краткосрочном периоде.