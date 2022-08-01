Искоренение российских олигархов: в Британии заработал реестр конечных владельцев недвижимости
С 1 августа в Великобритании начал работать Реестр иностранных юридических лиц, в котором анонимные иностранные компании должны раскрыть своих конечных владельцев, если стремятся приобрести недвижимость на британской территории или уже владеют ею
Об этом сообщает Европейская Правда.
Реформа направлена на содействие действиям правительства Великобритании по "искоренению российских олигархов и клептократов, использующих территорию Британии для сокрытия незаконных богатств".
Таким образом, с сегодняшнего дня любая иностранная компания, желающая приобрести недвижимость в Великобритании, должна указать своего бенефициарного владельца и предоставить проверенную информацию в Регистрационную палату.
Тем иностранным организациям, которые уже владеют землей в Великобритании, подлежащей действию закона, предоставят 6 месяцев, чтобы зарегистрировать своих бенефициарных владельцев или руководителей. Новый реестр применяется ретроспективно к имуществу, купленному с января 1999 г. в Англии и Уэльсе и с декабря 2014 г. в Шотландии.
Иностранным компаниям, не выполняющим норму закона, грозит уголовная ответственность в виде штрафов до 2 500 фунтов стерлингов в сутки вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.
"Мы четко заявили, что Соединенное Королевство является местом только для законного бизнеса, и чтобы быть свободными от коррумпированных элит с подозрительными богатствами, нам нужно знать, кто чем владеет. Настолько быстро запустив этот первый в своем роде реестр, мы открываем занавес и расправляемся с преступниками, которые пытаются скрыть свои незаконно полученные богатства", – сказал младший министр бизнеса Британии Мартин Калланан.
Реестр является составной частью законодательства об экономических преступлениях, принятого в феврале 2022 г. в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Реформа является частью более широкого пакета законодательных предложений по борьбе с отмыванием средств.
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