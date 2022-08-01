Об этом сообщает Европейская Правда.

Реформа направлена на содействие действиям правительства Великобритании по "искоренению российских олигархов и клептократов, использующих территорию Британии для сокрытия незаконных богатств".



Таким образом, с сегодняшнего дня любая иностранная компания, желающая приобрести недвижимость в Великобритании, должна указать своего бенефициарного владельца и предоставить проверенную информацию в Регистрационную палату.



Тем иностранным организациям, которые уже владеют землей в Великобритании, подлежащей действию закона, предоставят 6 месяцев, чтобы зарегистрировать своих бенефициарных владельцев или руководителей. Новый реестр применяется ретроспективно к имуществу, купленному с января 1999 г. в Англии и Уэльсе и с декабря 2014 г. в Шотландии.



Иностранным компаниям, не выполняющим норму закона, грозит уголовная ответственность в виде штрафов до 2 500 фунтов стерлингов в сутки вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.



"Мы четко заявили, что Соединенное Королевство является местом только для законного бизнеса, и чтобы быть свободными от коррумпированных элит с подозрительными богатствами, нам нужно знать, кто чем владеет. Настолько быстро запустив этот первый в своем роде реестр, мы открываем занавес и расправляемся с преступниками, которые пытаются скрыть свои незаконно полученные богатства", – сказал младший министр бизнеса Британии Мартин Калланан.



Реестр является составной частью законодательства об экономических преступлениях, принятого в феврале 2022 г. в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Реформа является частью более широкого пакета законодательных предложений по борьбе с отмыванием средств.