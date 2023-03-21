Об этом сообщает UOL Economia .

Лула да Силва отметил, что планирует обсудить этот вопрос с Си Цзиньпин на следующей неделе во время своего визита в Китай. Он добавил, что одобряет встречу между китайским лидером и президентом России Владимиром Путиным.

В то же время президент Бразилии напомнил, что его страна осудила полномасштабное вторжение России. Однако он подчеркнул, что говорить о возможности мира в Украине должно говорить больше стран, поскольку, по его словам, об этом не говорят США и Европа, поставляющие Украине оружие.

"Бразилия сказала дословно - мы осуждаем вторжение в Украину. Мы считаем, что Россия не могла этого сделать, ей не нужно было это делать. Но она сделала, война длится уже год. Так что теперь необходимо, чтобы кто-то начал говорить о мире", - сказал Лула да Силва.

Он добавил, что будет говорить с Си Цзиньпином, поскольку Китай может иметь более серьезную дискуссию с Соединенными Штатами о мире в Украине.

"Потому что нам нужно остановить всех и поговорить, давайте поговорим снова. И я убежден, что Бразилия может внести чрезвычайный вклад в прекращение войны и возвращение к миру", - подчеркнул Лула да Силва.