"Исключительный вклад в прекращение войны": президент Бразилии хочет обсудить с Китаем мирные переговоры между Россией и Украиной
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен обсудить с президентом Китая Си Цзиньпином мирные переговоры по войне в Украине
Об этом сообщает UOL Economia .
Лула да Силва отметил, что планирует обсудить этот вопрос с Си Цзиньпин на следующей неделе во время своего визита в Китай. Он добавил, что одобряет встречу между китайским лидером и президентом России Владимиром Путиным.
В то же время президент Бразилии напомнил, что его страна осудила полномасштабное вторжение России. Однако он подчеркнул, что говорить о возможности мира в Украине должно говорить больше стран, поскольку, по его словам, об этом не говорят США и Европа, поставляющие Украине оружие.
"Бразилия сказала дословно - мы осуждаем вторжение в Украину. Мы считаем, что Россия не могла этого сделать, ей не нужно было это делать. Но она сделала, война длится уже год. Так что теперь необходимо, чтобы кто-то начал говорить о мире", - сказал Лула да Силва.
Он добавил, что будет говорить с Си Цзиньпином, поскольку Китай может иметь более серьезную дискуссию с Соединенными Штатами о мире в Украине.
"Потому что нам нужно остановить всех и поговорить, давайте поговорим снова. И я убежден, что Бразилия может внести чрезвычайный вклад в прекращение войны и возвращение к миру", - подчеркнул Лула да Силва.
- 2 марта президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва, в частности о реализации "формулы мира" и дипломатических усилиях.
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