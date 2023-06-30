Об этом он сообщил в комментарии "5 каналу".

"Провели обыски и изъяли мои паспорта. Это исключительно политический заказ, потому что дела там никакого нет и вообще быть не может. Это связано с адвокатской деятельностью фирмы, которую я основал. Никаких доказательств нет вообще", – сказал Алексеев.

Нардеп также сообщил: "Только что (силовики и правоохранители, – ред.) уехали, а приехали в 00:30 ночи. Дальше у меня есть повестка на допрос".

Прокомментировал ситуацию и адвокат нардепа Евгений Солодко.

"Во-первых, вошли с якобы неотложным обыском. На вопрос: "Ребята, а чего вы пытаетесь достичь?" – "Защитить ценные вещи, которые могут быть повреждены". – "Какие именно?" – "Деньги". – "Что за деньги?" – "Неправомерная выгода". – "Простите, а по какому делу вы пришли?" – "Мошенничество". – "Так неправомерная выгода или мошенничество?" Вот именно с этого и началось. Очень странные понятые. Как будто личности их установлены, но документов их никто не видел. Постоянно крутилась какая-то куча неизвестных... Интересовали исключительно деньги. И когда начали разбираться, то четко предъявить какую-то претензию народному депутату Алексееву и адвокату Доручай, несмотря на то что остановлено свидетельство, так и не смогли".

"Европейская Солидарность" заявляет о продолжении целенаправленных провокаций и давления на своих представителей из-за обысков у народного депутата Сергея Алексеева.