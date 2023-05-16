Об этом и не только писали мировые медиа 16 мая:

The New York Times

В ночь на вторник, во время массированной ракетной атаки россиян, украинские военные сбили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" – одни из самых современных на вооружении России. Противовоздушная оборона перехватила шесть таких ракет, которые агрессор выпустил по Киеву. В издании отмечают, что в случае подтверждения ущерба это станет еще одним доказательством того, что Украина способна сбить один из самых совершенных видов оружия в арсенале Москвы.

ВСУ продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление российских солдат, двигаясь к северу и югу от Бахмута. Украинские бойцы сильнее давят на российские войска, чтобы Москва направила свои ресурсы на битву сейчас, в то время как украинские защитники готовятся к более широкому контрнаступлению. Следовательно, это ставит Россию перед принятием жестких решений как по оружию, так и по военным кадрам.

Американские журналисты говорят, что новые ракеты большой дальности, ударные беспилотники, танки и другая бронетехника, по поставкам которых президент Владимир Зеленский получил обещания от союзников во время своих визитов в Италию, Англию, Францию и Германию, могут удовлетворить многие, но не все потребности по оружию, необходимому для контрнаступления Украины против России. По мнению военных аналитиков, часть последней партии западного оружия будет быстро отправлена на линию фронта – это позволит ВСУ перебить маршруты поставок из России и нанести удары по артсистемам и командным центрам на юге и востоке Украины. Остальное оружие могут доставить осенью или даже позже, чтобы у Украины была возможность спланировать будущие операции в случае продолжения войны.

В Белом Доме заявили, что фиксируют продолжающиеся признаки того, что Иран и Россия расширяют свое военное партнерство. Отмечается, что Россия уже применила большое количество иранских беспилотников против Украины, в частности, с августа прошлого года страна-агрессор использовала более 400 ударных беспилотников, и сейчас стремится закупить больше.

Сообщается, что на фоне распространения слухов о состоянии здоровья президента Беларуси Александра Лукашенко государственные СМИ опубликовали его фотографии, предположительно пытаясь таким образом опровергнуть предположение о том, что он серьезно болен. Белорусский лидер не появлялся на публике с прошлого вторника, когда последний раз посетил парад ко Дню победы в Москве.

Кроме того, российские государственные медиа информируют, что во Владивостоке арестовали бывшего сотрудника посольства США в России Роберта Шонова. Его обвинили в заговоре. В отчете россиян не указана национальность задержанного. В Госдепартаменте США сказали, что видели отчет, но пока не располагают дополнительной информацией.

Между тем, в Исландии Совет Европы начинает саммит, на котором главы 46 государств - членов совета обсуждают, какие шаги могут сделать, чтобы поддержать Украину в ее защите от российской агрессии. К саммиту должен присоединиться, вероятно виртуально, президент Владимир Зеленский.

The Washington Post

Издание пишет, как президент Владимир Зеленский объездил Европу в поисках нового оружия для украинской армии. Сам он заявил, что "весьма доволен" результатами бурного турне и встреч с лидерами Италии, Германии, Франции и Великобритании, в ходе которого он получил новые обещания оружия, военной помощи, обучения и поддержки перед запланированным контрнаступлением Украины. Новые пакеты помощи включают артиллерию, боевые машины, ракеты, беспилотники, а также, что не менее важно, обязательства союзников по постоянной помощи со временем, даже если конфликт превратится в войну на истощение.

Журналисты также рассказывают о ночной массированной атаке россиян по Украине, в частности, уничтожении ракет над Киевом. Так, украинская ПВО перехватила 18 российских ракет, в том числе 6 гиперзвуковых "кинжалов", 9 крылатых "калибров" и 3 "искандера", и это свидетельствует о том, что украинским бойцам удалось сорвать одну из самых жестоких атак Москвы. При этом, как отмечают в Вашингтонском Центре Стимсона, хотя Запад смог решить проблему нехватки ракет для устаревшей системы противовоздушной обороны советского производства, находящейся на вооружении ВСУ, отправив свои собственные системы ПВО, они тоже имеют ограничения по поставкам.

Также речь идет об утренних ударах в понедельник по временно оккупированному Россией Луганску, что показывает, что Киев использует новое оружие большей дальности для ударов вглубь территории пока контролируемой РФ, утверждает издание. Оккупированный с 2014 года Луганск был вне досягаемости большинства украинского оружия, поэтому был местом относительного покоя. Но с пятницы он подвергается регулярным атакам. В Минобороны РФ связывают взрывы в Луганске с крылатыми ракетами Storm Shadow, которые недавно Великобритания поставила в Украину.

CNN

Журналисты рассказывают об исключительной ракетной атаке россиян, которую пережил Киев в ночь на вторник. Одна за другой яркие вспышки пронизывали ночное небо столицы, когда Россия начала воздушный штурм Киева сперва ракетами, а затем беспилотниками. Большинство киевлян не могли знать, что ужасающие громкие взрывы были результатом работы украинских ПВО, а не попадания российских ракет в городе. Отмечается, что удары по Киеву были нанесены на следующий день после заявлений украинской разведки, что силы РФ больше не способны к широкомасштабным наступательным действиям и столкнулись с нехваткой некоторых ракет, таких как "Калибр". Больше о том, что говорят жители столицы и украинские военные в материале.

А вот в российском Минобороны заявили, что достигли цели ракетных обстрелов и уничтожили американский ЗРК Patriot в Киеве. Как там утверждают, российские войска нанесли целевой удар по высокоточному оружию воздушного и морского базирования дальнего действия, по пунктам дислокации ВСУ, а также по местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поставленной Западом. Следовательно, "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", заверили в РФ.

Предлагается мнение о том, чем может окончиться война России против Украины. Как отмечается, усиливаются предположения, что переговоры будут важны при любой развязке в войне и Китай может сыграть ключевую роль в прекращении конфликта, ведь направил на этой неделе своего представителя с визитами в Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию. При этом подчеркивается, что представитель Зеленского, посол Украины в США Оксана Маркарова непреклонна к любым подобным предложениям переговоров, если там нет четкой конечной точки: осворбождение всей Украины.

Руководитель российской частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин заявил, что гражданин США погиб в охваченном боями Бахмуте, который россияне называют Артемовском. Соответствующее видео он опубликовал в группе Вагнера в Telegram. Показано, как Пригожин осматривает тело и проверяет, как сам утверждает, удостоверяющие личность документы США.

Журналисты также рассказывают, как украинские женщины заменяют своих мужчин-шахтеров, которые воюют в рядах Вооруженных Сил. Десятилетие после того, как Рози Клепальница стала культурной иконой и символом женщин-работниц Второй мировой войны, женщины в Украине берут на себя подобные роли, выполняя работу, которую многие украинские мужчины были вынуждены покинуть, когда их призвали на военную службу. Больше в материале.

Центральное разведывательное управление США показало, как вербует российских шпионов. Как сообщается, в разведке предприняли новую попытку вербовки, чтобы извлечь выгоду из беспрецедентной возможности убедить россиян, недовольных войной в Украине и жизнью в России, поделиться своими секретами.

Сообщается, что экспорт нефти из России вырос до самого высокого уровня с момента вторжения страны в Украину больше года назад. В апреле Россия экспортировала 8,3 миллиона баррелей в день сырой и очищенной нефти, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете о нефти. Там добавили, что увеличение экспорта сырой нефти компенсировало падение экспорта продуктов нефтепереработки.

В то же время глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен расправиться с Индией, которая перепродает российскую нефть в Европу как нефтепродукты.

The Guardian

Британское медиа пишет о разоблачении на взятке председателя Верховного суда Всеволода Князева. Отмечается, что антикоррупционные органы задержали судью в рамках расследования, считающегося важным шагом в борьбе Киева со взяточничеством на высоком уровне. В целом Украина удвоила усилия по борьбе с коррупцией, несмотря на вторжение России, ведь это необходимое предварительное условие для вступления в Евросоюз.

Украина вернула 20 км территории вокруг Бахмута, сообщает издание со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр. По ее словам, в последние дни украинские войска отбили у российских оккупантов часть территории вокруг восточного города. При этом русские войска "несколько продвинулись" в самом Бахмуте, тяжелые бои продолжаются.

Около 2000 человек, помогавших защищать завод "Азовсталь", откуда попали в плен и стали военнопленными, все еще находятся в руках россиян. Об этом сообщается со ссылкой на благотворительную организацию, созданную для поддержки семей защитников Азовстали.

Gazeta Wyborcza

Польское медиа перепечатывает материал немецкого "Die Welt", где говорится, сможет ли Китай помешать Путину применить ядерное оружие. Это ведь не так просто, как кажется. На этой неделе Пекин посылает специального посланника в Европу с мирным планом. Сначала он посещает Киев, затем едет в Польшу, Францию, Германию и напоследок – в Кремль. Следовательно, предлагается анализ, чего может достичь такое турне китайского представителя по Европе.

Рассказывается и о так называемом ракетном туризме в польском селе Замость близ Быдгоща. Там, в глубине леса, можно увидеть таблички с российской ракетой Х-55. Желающих увидеть место, где раньше приземлилась российская ракета, достаточно. Можно найти запчасти, которые оставили службы после 20 дней акции. Издание пишет, что у мэра Быдгоща есть план.

Журналисты говорят, что Кремль не допускает дезертирства военнослужащих или отставки чиновников, считая это предательством, хотя такой запрет и противоречит российскому законодательству. Репрессии грозят не только военным, которые не хотят участвовать в боевых действиях в Украине, но и чиновникам. Никто не может отказаться. Сообщается, что журналисты-расследователи независимой редакции "Важных историй" обнаружили, что Кремль неофициально запрещал чиновникам покидать свои должности во время войны. Эту информацию СМИ предоставили четыре независимых информатора, в том числе бывший офицер ФСБ, политический советник, сотрудничающий с одним из губернаторов, и люди, близкие к администрации президента.