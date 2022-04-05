Исключение России из ООН и лишение ее права вето в Совбезе – единственный путь для обеспечения мировой безопасности, – Порошенко
Путинская Россия как государство-агрессор должна быть лишена права вето в Совете Безопасности ООН и исключена из этой международной организации. Другого пути для обеспечения мировой безопасности нет – убежден Петр Порошенко
Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
"Начать процесс исключения Российской Федерации из членов Организации Объединенных Наций и лишения ее права вето. Ведь страна, совершившая преступления против человечества и нарушающая принципы создания ООН, не имеет права находиться в составе ООН и тем более иметь право вето", – призвал Порошенко.
Он добавил, что Украина не имеет права поступать по-другому, это безальтернативный путь.
"Здесь я ссылаюсь не только на опыт 1939 года, когда после войны в Финляндии Россию исключили из Лиги Наций. Такая карма у нее, такая судьба у нее, чтобы она совершала преступления против человечества – и это фактически элемент тотальной международной изоляции не просто страны-агрессора, а страны, совершающей преступления против человечества", – аргументировал Порошенко.
Он добавил, что такой алгоритм действий прописан в Уставе ООН, который четко предусматривает: страна, нарушающая принципы, заложенные в Уставе, не имеет права оставаться в Организации.
"Сегодня мы говорим о тотальной, международной, энергетической, экономической, политической изоляции России. Это кратчайший путь к миру. Мы должны нажать, если хотим принудить РФ к миру", – убежден Порошенко.
3 апреля Порошенко призвал экстренно созвать Совбез ООН и Совет ООН по правам человека из-за зверств российских оккупантов в Киевской области
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