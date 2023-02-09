Об этом спикер МИД Олег Николенко написал на facebook-странице.

Спикер МИД подчеркнул, что данный вопрос является одним из приоритетов внешней политики Украины, а МИД "финализует план мер и шагов публичной кампании по адвокации этого процесса, параллельно проводя консультации с партнерами по дальнейшим дипломатическим шагам в этом направлении".

"Убеждены, что воплощение столь комплексной задачи требует консолидации всех усилий как в публичной, так и политической и дипломатической плоскости. Мы открыты к взаимодействию и приглашаем всех заинтересованных народных депутатов Украины к объединению усилий на этом направлении. Будем благодарны за привлечение народных депутатов для проведения работы на всех возможных уровнях и площадках", – добавил Николенко.

В МИД отметили, что злоупотребление правом вето со стороны России "приобрело вопиющие масштабы", а особенно обострилось после 24 февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины, при этом блокируя любые действия Совбеза ООН, ответственный за поддержание международного мира и безопасности

"Многочисленные российские преступления являются прямым следствием нарушения определенных Уставом ООН процедур обретения Россией членства в ООН и статуса постоянного члена Совета Безопасности, которое произошло 31 год назад", - подчеркнули в МИД.

Следовательно, говорит спикер, министерство привлекло украинских и иностранных юристов-международников и разработали аргументированную позицию о нелегитимности пребывания России в Совбезе ООН и ООН в целом и необходимости ее исключения.

"Эта позиция заключается в следующем: в декабре 1991 года российская делегация без всяких уставных оснований узурпировала в Совете Безопасности ООН кресло СССР – государства, которое на тот момент прекратило свое существование. Обретение Российской Федерацией статуса постоянного члена Совбеза ООН было незаконным. Грубо нарушив Устав ООН , РФ испытала тотальную вседозволенность и безнаказанность. Безнаказанное зло в прошлом привело к кровавым последствиям в нынешнем времени", - отметил представитель МИД Украины.

В министерстве также напомнили, что сделали официальное заявление и официально нотифицировало государства-члены ООН о начале системной кампании по лишению РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности.

"Украинские дипломаты уже провели работу более чем в двух десятках стран с целью привлечения их к участию в глобальной адвокации исключения РФ из СБ ООН. Кроме того, МИД уже работает с более чем тремя десятками лидеров общественного мнения и авторитетных представителей политических, академических и экспертных кругов для адвокатирования украинской инициативы. Привлекаем лиц, которые могли бы адвокатировать не только в конкретных странах, но и на международном уровне. Работа продолжается, поэтому количество стран и адвокатов продолжит расти", - добавили в МИД.