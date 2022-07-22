Исключение из санкций ЕС российского титана дает возможность России производить ракеты, ПВО, подлодки, - генерал Маломуж
Глава Службы внешней разведки 2005-2010 гг. Николай Маломуж считает, что главное - это нарушение санкций как мощной цепи, которая должна все заблокировать, но преобладают свои интересы, а именно авиационных мировых компаний, заинтересованных в этом проекте
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Николай Маломуж прокомментировал исключение из санкционного списка ЕС российского титана.
"Действительно Airbus (одна из крупнейших мировых авиастроительных компаний, – ред.) в данной ситуации был инициатором вопроса по исключению титана из санкционного списка, но заинтересован и Boeing (одна из крупнейших мировых аэрокосмических и оборонных корпораций, – ред.), и другие мощные компании, производящие ракеты, подводные лодки.Так же Россия получит перспективу развития этой отрасли. Сырье поступает с разных концов света, включая и Украиныу, и из "Крымского титана" (предприятие в Крыму, крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы, - ред.), то есть с подсанкционных территорий туда направляется сырье, перерабатывается и готовый титан идет в стратегические порты стран-участниц, а также Россия использует этот титан для ракет, для "калибров", для мощных систем ПВО, для подводных лодок, для обновления ракет, т.е. титановая отрасль является базовой в таком производстве", - объяснил генерал.
Маломуж заметил, что главное – это нарушение санкций как мощной цепи, которая должна заблокировать все, а здесь идут на реальные уступки, потому что преобладают свои интересы, а именно авиационных мировых компаний, заинтересованных в этом проекте.
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