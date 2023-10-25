"Искажение заявления": Гутерреш отреагировал на обвинения со стороны Израиля в оправдании ХАМАС

Об этом сообщает Укринформ.

"Я шокирован искажением моего заявления. Так, будто я оправдывал акты террора со стороны ХАМАС. Это неправда. Все было наоборот", - сказал он.

Он также подчеркнул, что "необходимо расставить все точки над "i", особенно из уважения к жертвам и их семьям".