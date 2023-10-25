"Искажение заявления": Гутерреш отреагировал на обвинения со стороны Израиля в оправдании ХАМАС
Генсек ООН Антониу Гутерреш возмутился тем, что его слова "искажены" и заявил, что не оправдывал акты террора со стороны ХАМАСа
Об этом сообщает Укринформ.
"Я шокирован искажением моего заявления. Так, будто я оправдывал акты террора со стороны ХАМАС. Это неправда. Все было наоборот", - сказал он.
Он также подчеркнул, что "необходимо расставить все точки над "i", особенно из уважения к жертвам и их семьям".
- 24 октября посол Израиля в ООН Гилад Эрдан призвал Антониу Гутерреша уйти в отставку с должности из-за заявления генсека, якобы атаки ХАМАС на юг Израиля 7 октября произошли "не просто так", а после "56 лет удушающей оккупации палестинского народа".
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