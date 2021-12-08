"Искать союзников и консолидировать общество": дипломат Лубкивский дал Зеленскому советы по внешней политике на фоне агрессии РФ
Эксзамминистра иностранных дел Даниил Лубкивский считает, что президент Владимир Зеленский должен брать пример во внешней политике с американского коллеги Джо Байдена
Об этом он заявил в программе "Итоги с Анной Валевской" на Еспресо.TV.
"Мне кажется, что стоит брать пример (Владимиру Зеленскому, – ред), в том числе с поведения таких международных деятелей, как Байден. Что сделал Байден в ситуации такой агрессии, которая происходит от Путина – он начал искать союзников", – сказал Лубкивский.
Он отметил, что даже фактически самое сильное государство мира – США, все равно ищут и должны искать союзников, если возникают конфликты или угрозы такого типа.
"Мне кажется, что не теряя ценностей и принципов, находить союзников, консолидировать общественное мнение, общественные силы, политические силы. Не заниматься тем странным и совершенно не приемлемым, подрывающим международный авторитет деятеля, как спекуляции о каких-то переворотах, которые никому не понятны", - считает Лубкивский.
- Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину.
- После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал переговоры лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина "сдерживанием и деэскалацией" возможной агрессии РФ .
- В Кремле заявили, что Путин и Байден проведут еще одни переговоры , но точные сроки неизвестны.
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