"Искать союзников и консолидировать общество": дипломат Лубкивский дал Зеленскому советы по внешней политике на фоне агрессии РФ

Об этом он заявил в программе "Итоги с Анной Валевской" на Еспресо.TV.



"Мне кажется, что стоит брать пример (Владимиру Зеленскому, – ред), в том числе с поведения таких международных деятелей, как Байден. Что сделал Байден в ситуации такой агрессии, которая происходит от Путина – он начал искать союзников", – сказал Лубкивский.



Он отметил, что даже фактически самое сильное государство мира – США, все равно ищут и должны искать союзников, если возникают конфликты или угрозы такого типа.



"Мне кажется, что не теряя ценностей и принципов, находить союзников, консолидировать общественное мнение, общественные силы, политические силы. Не заниматься тем странным и совершенно не приемлемым, подрывающим международный авторитет деятеля, как спекуляции о каких-то переворотах, которые никому не понятны", - считает Лубкивский.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину.

После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал переговоры лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина "сдерживанием и деэскалацией" возможной агрессии РФ .

В Кремле заявили, что Путин и Байден проведут еще одни переговоры , но точные сроки неизвестны.