Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Twitter.

Так, в Министерстве обороны высмеялись неудачные попытки россиян уничтожить боевую авиацию ВСУ.

"Укрытия. Прошлой ночью десятки российских ракет и "шахедов" искали на аэродромах украинские самолеты и ракеты Storm Shadow. Однако только сегодня в Чонгаре и под Геническом россияне наконец-то их нашли", - говорится в сообщении.

К своим словам в Минобороны добавили фото следов разрушений на Чонгарском и Геническом мостах, соединяющих временно оккупированную Арабатскую стрелку с материковой частью страны.

Hide and seek. Last night, dozens of russian missiles and Shaheds searched for Ukrainian planes and Storm Shadow missiles at the airfields. But it wasn’t until today, in Chonhar and near Henichesk, that the russians finally found them. pic.twitter.com/Ei09qyFwR2 — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 6, 2023

Удары по мостам через Чонгар и Геническ: что известно

Днем в воскресенье, 6 августа 2023 года, ракеты Сил обороны Украины нанесли повреждения Чонгарскому мосту и мосту через пролив Тонка, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой.

Оба моста соединяют материковую часть Украины с Крымским полуостровом. О нанесенных ударах заявили руководители оккупационных администраций Крыма Сергей Аксенов, части Херсонской области Владимир Сальдо и части Запорожской области Владимир Рогов.

Сальдо заявил, что удар по Чонгарскому мосту был нанесен "натовскими ракетами Storm Shadow". По его словам, украинцы "обстреляли мост через пролив Тонка, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой".

Назначенный Кремлем глава Республики Крым заявил, что временно проезд осуществляется через ЧП Армянск и Перекоп. Ранен один мирный житель, который проезжал по мосту в момент прилета. Также в результате удара в Геническую якобы возникли осложнения со снабжением газа.

Вооруженные Силы Украины официально подтвердили удары по упомянутым мостам. Там сообщили, что около 15:00 Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения оккупантов – Чонгарский и Генический автомобильные мосты.

В Институте изучения войны назвали удары ВСУ по мостам на ведущей в Крым оккупированной территории частью украинской кампании по перехвату для создания решающих контрнаступательных операций.