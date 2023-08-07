"Искали Storm Shadow и наконец-то нашли": Минобороны высмеяло Россию после ударов по мостам в Крым
Во время последних российских воздушных атак на Украину в ночь на 6 августа, оккупанты пытались поразить самолеты ВСУ, которые переносили ракеты Storm Shadow, но Силы обороны ответили ударом по мостам в Чонгаре и Геническом.
Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Twitter.
Так, в Министерстве обороны высмеялись неудачные попытки россиян уничтожить боевую авиацию ВСУ.
"Укрытия. Прошлой ночью десятки российских ракет и "шахедов" искали на аэродромах украинские самолеты и ракеты Storm Shadow. Однако только сегодня в Чонгаре и под Геническом россияне наконец-то их нашли", - говорится в сообщении.
К своим словам в Минобороны добавили фото следов разрушений на Чонгарском и Геническом мостах, соединяющих временно оккупированную Арабатскую стрелку с материковой частью страны.
Удары по мостам через Чонгар и Геническ: что известно
Днем в воскресенье, 6 августа 2023 года, ракеты Сил обороны Украины нанесли повреждения Чонгарскому мосту и мосту через пролив Тонка, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой.
Оба моста соединяют материковую часть Украины с Крымским полуостровом. О нанесенных ударах заявили руководители оккупационных администраций Крыма Сергей Аксенов, части Херсонской области Владимир Сальдо и части Запорожской области Владимир Рогов.
Сальдо заявил, что удар по Чонгарскому мосту был нанесен "натовскими ракетами Storm Shadow". По его словам, украинцы "обстреляли мост через пролив Тонка, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой".
Назначенный Кремлем глава Республики Крым заявил, что временно проезд осуществляется через ЧП Армянск и Перекоп. Ранен один мирный житель, который проезжал по мосту в момент прилета. Также в результате удара в Геническую якобы возникли осложнения со снабжением газа.
Вооруженные Силы Украины официально подтвердили удары по упомянутым мостам. Там сообщили, что около 15:00 Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения оккупантов – Чонгарский и Генический автомобильные мосты.
В Институте изучения войны назвали удары ВСУ по мостам на ведущей в Крым оккупированной территории частью украинской кампании по перехвату для создания решающих контрнаступательных операций.
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