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Искала локации Укроборонпрома: в Кировоградской области задержали агентку РФ

17 мартa, 2023 пятница
10:32
Новости

Правоохранители задержали российскую агентку в Кировоградской области, женщина собирала актуальные данные об объектах критической и военной инфраструктуры

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В Кировоградской области женщина собирала актуальные данные о расположении объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона для передачи представителям РФ. В частности, оккупанты искали информацию о предприятиях, выполняющих государственные оборонные заказы.

"Фигуранткой является жительница Александрийского района, которую представители российской спецслужбы дистанционно привлекли к сотрудничеству против Украины... отметили правоохранители.

Да, данные об украинской инфраструктуре захватчики использовали для подготовки серии ракетных ударов по ним.

Правоохранители задержали фигурантку во время фотофиксации одного из предприятий, позже СБУ изъяла ее телефон, где есть доказательства коммуникации с россиянами.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - добавили в СБУ.

  • Напомним, СБУ Ровенщины разоблачила двух подруг, которые сливали россиянами данные о позициях ВСУ под Бахмутом: одна из них - медсестра ТрО.
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