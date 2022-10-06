ПВК Вагнера из-за потерь в Украине ищет наемников за пределами России: в Турции, Сербии, Чехии, Польше, Венгрии, Германии, Канаде и других странах вплоть до Латинской Америки

Об этом сообщает британское издание Middle East Eye со ссылкой на собственные источники.

Как говорят источники издания, российские наемники несут большие потери из-за всеобщей дезорганизации в вооруженных силах РФ.

Утверждается, что кандидатам в наемники предлагают зарплаты вдвое больше, чем до войны – до 10 тысяч долларов в месяц.

"Обычно они нанимают людей с солидным боевым опытом, - рассказывает один из источников издания. - А теперь они пытаются дотянуться до всех, кто готов убивать и нуждается в деньгах".

Источники издания также говорят, что кампания "Вагнера" проводится через "российских олигархов, живущих в Европе, связанных с преступным миром".

В середине июля стало известно , что бизнесмен Евгений Пригожин вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины. В первую очередь его интересуют убийцы и разбойники. Кроме денег, им обещали помилование от президента; проверить, насколько эти обещания выполняются, пока невозможно.

15 сентября Пригожин признал , что лично вербует зэков в ППК "Вагнер" на войну в Украину.

А в конце сентября после длительного отрицания признался , что является основателем ПИК Вагнера и отметил особую "заслугу" компании в судьбах "Л/ДНР"

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