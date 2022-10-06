Ищут всех, кто готов убивать за $10 тыс. ПВК Вагнера вербует за границей добровольцев для войны в Украине, - Middle East Eye
ПВК Вагнера из-за потерь в Украине ищет наемников за пределами России: в Турции, Сербии, Чехии, Польше, Венгрии, Германии, Канаде и других странах вплоть до Латинской Америки
ПВК Вагнера из-за потерь в Украине ищет наемников за пределами России: в Турции, Сербии, Чехии, Польше, Венгрии, Германии, Канаде и других странах вплоть до Латинской Америки
Об этом сообщает британское издание Middle East Eye со ссылкой на собственные источники.
Как говорят источники издания, российские наемники несут большие потери из-за всеобщей дезорганизации в вооруженных силах РФ.
Утверждается, что кандидатам в наемники предлагают зарплаты вдвое больше, чем до войны – до 10 тысяч долларов в месяц.
"Обычно они нанимают людей с солидным боевым опытом, - рассказывает один из источников издания. - А теперь они пытаются дотянуться до всех, кто готов убивать и нуждается в деньгах".
Источники издания также говорят, что кампания "Вагнера" проводится через "российских олигархов, живущих в Европе, связанных с преступным миром".
- В середине июля стало известно , что бизнесмен Евгений Пригожин вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины. В первую очередь его интересуют убийцы и разбойники. Кроме денег, им обещали помилование от президента; проверить, насколько эти обещания выполняются, пока невозможно.
- 15 сентября Пригожин признал , что лично вербует зэков в ППК "Вагнер" на войну в Украину.
- А в конце сентября после длительного отрицания признался , что является основателем ПИК Вагнера и отметил особую "заслугу" компании в судьбах "Л/ДНР"
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