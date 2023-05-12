Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

По словам представителя военной разведки Украины, Андрея Юсова, одиозные предводители российских оккупационных сил ныне находятся в стрессе и бентезе, вызванных неопределенностью их будущего после устранения российского диктатора Путина и окончательного поражения России в войне.

"Никто из этой троицы не желает брать на себя ответственность, именно поэтому они приступили к поиску виновных. Вот сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин между собой определяют, кто же будет виноват", - сказал Юсов.