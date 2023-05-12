"Ищут виновного": в ГУР прокомментировали конфликт Пригожина и Шойгу
Публичные конфликты между владельцем ПИК Вагнера Пригожиным с министром обороны государства-агрессора Шойгу и главой Генштаба армии РФ Герасимовым свидетельствуют об их страхе ответственности за неизбежное геополитическое поражение РФ
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
По словам представителя военной разведки Украины, Андрея Юсова, одиозные предводители российских оккупационных сил ныне находятся в стрессе и бентезе, вызванных неопределенностью их будущего после устранения российского диктатора Путина и окончательного поражения России в войне.
"Никто из этой троицы не желает брать на себя ответственность, именно поэтому они приступили к поиску виновных. Вот сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин между собой определяют, кто же будет виноват", - сказал Юсов.
- Washington Post написало, что Путин поддержал Шойгу в противостоянии с Пригожиным, а Минобороны РФ планировало дискредитировать главу ПИК Вагнера.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.63
- Актуальное
- Важное