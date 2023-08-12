Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Во временно оккупированном Мелитополе и районе российские оккупационные войска проводят операцию по поиску местного подполья. На этот раз они используют своих полицейских. Россияне назвали это проверкой общественного транспорта на безопасность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при остановке общественного транспорта на проверку, в первую очередь проверяют не водителей, а пассажиров. Так называемые полицейские требуют показать российский паспорт. Кроме того, они проверяют другие документы, телефоны и содержимое сумок и карманов.