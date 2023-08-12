Ищут партизан: в Мелитополе оккупанты проверяют пассажиров общественного транспорта
Представители оккупационной полиции Мелитополя проводят рейды общественного транспорта: они проверяют документы и телефоны пассажиров, чтобы выявить местное подполье
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Во временно оккупированном Мелитополе и районе российские оккупационные войска проводят операцию по поиску местного подполья. На этот раз они используют своих полицейских. Россияне назвали это проверкой общественного транспорта на безопасность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при остановке общественного транспорта на проверку, в первую очередь проверяют не водителей, а пассажиров. Так называемые полицейские требуют показать российский паспорт. Кроме того, они проверяют другие документы, телефоны и содержимое сумок и карманов.
- 29 июля стало известно, что Россия ужесточает поиск партизан и проукраинских жителей на временно оккупированных территориях. Для этого оккупационная администрация привлекает множество местных коллаборантов и лояльных к врагу жителей.
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