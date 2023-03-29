Ищут партизан: оккупанты объявили о заминировании нескольких объектов и жилых домов в Мелитополе, - мэр
29 марта захватчики РФ заявили о заминировании ряда объектов на временно оккупированной территории города Мелитополь Запорожской области, таким образом ищут партизан
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Сегодня объявили о заминировании нескольких объектов и жилых домов, придумав историю об "анонимных звонках". Видимо, забыли, что анонимно в оккупации звонить невозможно, ведь все номера, привязаны к паспортам", – рассказывает мэр.
Таким образом, рашисты "законно" осматривают помещения и проверяют людей.
Сообщается, что на этот раз сами же российские оккупанты опровергли информацию.
"Но неизвестно, какой сценарий реализуют в следующий раз - может снова опровергнут, может "обнаружат взрывчатку", которую сами же и подложили, а может что-то взорвут, добавив в бесконечный список жертв оккупации мирных мелитопольцев", - добавил Федоров.
Мэр призывает жителей выезжать с временно оккупированной территории на подконтрольную Украине или в страны Европейского Союза при первой же возможности.
- 26 марта стало известно, что на временно захваченной территории Запорожской области после каждого взрыва оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия - в застенках держат около 500 жителей Мелитополя.
- Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области утром 29 марта прогремели несколько взрывов в разных районах города.
- Также сегодня стало известно, что россияне готовятся к фейковым выборам на временно оккупированном Запорожье.
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