Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Сегодня объявили о заминировании нескольких объектов и жилых домов, придумав историю об "анонимных звонках". Видимо, забыли, что анонимно в оккупации звонить невозможно, ведь все номера, привязаны к паспортам", – рассказывает мэр.

Таким образом, рашисты "законно" осматривают помещения и проверяют людей.

Сообщается, что на этот раз сами же российские оккупанты опровергли информацию.

"Но неизвестно, какой сценарий реализуют в следующий раз - может снова опровергнут, может "обнаружат взрывчатку", которую сами же и подложили, а может что-то взорвут, добавив в бесконечный список жертв оккупации мирных мелитопольцев", - добавил Федоров.

Мэр призывает жителей выезжать с временно оккупированной территории на подконтрольную Украине или в страны Европейского Союза при первой же возможности.