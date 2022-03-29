Ищут оружие и крадут машины: россияне начали мародерить на Херсонщине

Об этом сообщает Общественное.Херсон в Telegram со ссылкой на местных жителей.

Те рассказывают, что захватчики проверяют документы, осматривают помещение, ищут охотников и оружие.

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Во дворах, где отсутствуют хозяева, военные РФ выламывают ворота и забирают машины.