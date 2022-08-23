Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в телеграме.

Как сообщается в сообщении, в сети распространяется SMS, цель которого склонить население к сотрудничеству с врагом и к нарушению законодательства Украины.

"Текст SMS-сообщения говорит о том, что за нужную информацию по области оккупанты будут платить в криптовалюте. Еще раз напоминаем, что любое сотрудничество с врагом приравнивается к государственной измене и наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет. Поэтому ни в коем случае не снимайте перемещение военных и военной техники Украины!", - пишет ЦПИ.

Также отмечается, что в случае получения подобных SMS, направляйте их в чат-бот Службы безопасности Украины.

Центр противодействия дезинформации собрал информацию о происходящем на оккупированных территориях Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областей.

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