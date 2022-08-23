"Ищем "глаза" на Буковине": украинцев предупредили о распространении SMS-сообщений с призывом сотрудничать с оккупантами за крипту
В сети распространяются вражеские SMS с призывом сотрудничать с оккупантами за крипту
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в телеграме.
Как сообщается в сообщении, в сети распространяется SMS, цель которого склонить население к сотрудничеству с врагом и к нарушению законодательства Украины.
"Текст SMS-сообщения говорит о том, что за нужную информацию по области оккупанты будут платить в криптовалюте. Еще раз напоминаем, что любое сотрудничество с врагом приравнивается к государственной измене и наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет. Поэтому ни в коем случае не снимайте перемещение военных и военной техники Украины!", - пишет ЦПИ.
Также отмечается, что в случае получения подобных SMS, направляйте их в чат-бот Службы безопасности Украины.
- Центр противодействия дезинформации собрал информацию о происходящем на оккупированных территориях Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 39.42Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное