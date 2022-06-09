Исчезновение Путина или изменения в самой России – это часть российской информационной войны, - дипломат Чалый

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Ожидание уйдет ли Путин или кто-то другой будет либеральнее – это очень охлаждает не Украину, но многие страны мира. То есть это может создать воображение, что нужна какая-то пауза в горячей фазе войны, нужно остановиться, а дальше Путин исчезнет, Кремль исчезнет - все исчезнет и Россия вдруг станет другой. Это очень ложная вещь" – отметил дипломат.



Валерий Чалый отметил, что распространение таких тем является элементом российской специальной информационной кампании, используя популярность этой темы во всех странах, но есть и реальные элементы, тоже не без этого.



"Я, по своему опыту работы на российском направлении, скажу, если сойдет Путин, то после него будет либо еще более серьезный ястреб, хотя с Путиным трудно кого сравнить, либо конкуренция башен Кремля может привести к какому-то окну возможностей, по крайней мере, договоренностей между США и Россией, хотя я бы на это вообще не возлагал никаких надежд. И именно такая формулировка вопроса, как ожидание каких-либо изменений в России, очень серьезно размывает консолидацию и наступательность антипутинской коалиции. Поэтому я все больше и больше вижу, что это часть российской информационной войны" – подчеркнул посол.

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