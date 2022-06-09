Исчезновение Путина или изменения в самой России – это часть российской информационной войны, - дипломат Чалый
Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый считает, что ожидание каких-либо изменений в России – это ложная вещь и очень серьезно размывает консолидацию и наступательность антипутинской коалиции
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Ожидание уйдет ли Путин или кто-то другой будет либеральнее – это очень охлаждает не Украину, но многие страны мира. То есть это может создать воображение, что нужна какая-то пауза в горячей фазе войны, нужно остановиться, а дальше Путин исчезнет, Кремль исчезнет - все исчезнет и Россия вдруг станет другой. Это очень ложная вещь" – отметил дипломат.
Валерий Чалый отметил, что распространение таких тем является элементом российской специальной информационной кампании, используя популярность этой темы во всех странах, но есть и реальные элементы, тоже не без этого.
"Я, по своему опыту работы на российском направлении, скажу, если сойдет Путин, то после него будет либо еще более серьезный ястреб, хотя с Путиным трудно кого сравнить, либо конкуренция башен Кремля может привести к какому-то окну возможностей, по крайней мере, договоренностей между США и Россией, хотя я бы на это вообще не возлагал никаких надежд. И именно такая формулировка вопроса, как ожидание каких-либо изменений в России, очень серьезно размывает консолидацию и наступательность антипутинской коалиции. Поэтому я все больше и больше вижу, что это часть российской информационной войны" – подчеркнул посол.
- 29 мая лондонская газета Daily Mail опубликовала комментарий , что Путин дрожит и дергается как больной Паркинсоном
- Ранее источники в разведке США предполагают , что Владимир Путин может страдать раком, болезнью Паркинсона или деменцией.
- Французские журналисты исследовали , почему Путин во время зарубежных визитов ходит в туалет "с чемоданчиком"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.04
Покупка 34.04Продажа 34.95
-
EUR
Покупка 35.9Продажа 37.21
- Актуальное
- Важное