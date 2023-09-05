Исчезновение Каховского водохранилища: в Минобороны заявили о негативном влиянии на экосистему Херсонщины
Исчезновение Каховского водохранилища будет оказать значительное негативное влияние на экосистему Херсонщины, в частности приведет к опустынению юга Украины
Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил представитель Управления по экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майор Владислав Дудар.
Он напомнил, что Каховское водохранилище обмелело из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС в июне. Водохранилище хранило 94% воды, питавшей 30 мелиоративных систем Херсонской области, 74% мелиоративных систем Запорожской и 30% - Днепропетровской.
И хотя сейчас, учитывая достаточное количество осадков, негативное влияние отсутствия устойчивых поставок не столь заметно, в перспективе тенденции аридизации юга могут усилиться.
"В связи с антропогенным характером экосистемы Херсонской области и отсутствием ведения сельского хозяйства (осушение водохранилища) это будет влиять негативно", - отметил Дудар.
Что известно о подрыве Каховской ГЭС
6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она была полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
По официальным данным, в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС погиб 31 человек . Впрочем, в Минобороны предполагают , что количество погибших может быть значительно больше.
В МВД отметили, что разрушенная Каховская ГЭСвосстановлению не подлежит , в то же время можно построить новую. В Укргидроэнерго отметили, что разработка экспериментального проекта восстановления Каховской ГЭС займет два года, а строительство будет длиться около шести лет.
Жителям Херсонщины и Николаевщины, которые из-за подрыва Каховской ГЭС потеряли урожай, выплатят компенсацию . На это из бюджета выделено 271 млн. грн. Размер компенсаций может до 100 тыс. грн. Также правительство выделило 1 млрд грн на обеспечение четырех пострадавших от подрыва Каховской ГЭС регионов питьевой водой.
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