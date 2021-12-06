Исчезающие сообщения в чатах: в WhatsApp появилась новая функция
В приложении WhatsApp появилась новая функция – сообщения, которые могут исчезать по умолчанию через сутки, 7 дней и 90 дней
Об этом сообщил владелец компании Facebook Марк Цукерберг.
"Сегодня мы внедряем новую опцию исчезновения сообщений в WhatsApp, и вы сможете сделать так, чтобы все новые чаты исчезали по умолчанию через 24 часа, 7 дней или 90 дней. Не все сообщения должны оставаться навсегда", – написал Цукерберг.
- Напомним, 19 июля 2021 года WhatsApp запустил функцию групповых видеозвонков.
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