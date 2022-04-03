Ирпень закрывают на выезд для защиты от мародеров, – мэр
Местные власти Ирпеня 3 апреля приняли решение закрыть город для защиты от мародеров. В населенном пункте постоянно работает полиция
Об этом сообщает мэр Ирпеня Александр Маркушин.
"Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все выезжающие из Ирпеня машины. Также на улицах круглосуточно работает полиция - это и патрули, и взрывотехники", - заявил он.
Маркушин также отметил, что в селе Стоянка в Киевской области злоумышленники организовали склад награбленного. Чиновник заверил, что скоро эти вещи вернутся к своим законным владельцам.
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