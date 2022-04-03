Ирпень закрывают на выезд для защиты от мародеров, – мэр

Об этом сообщает мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все выезжающие из Ирпеня машины. Также на улицах круглосуточно работает полиция - это и патрули, и взрывотехники", - заявил он.



Маркушин также отметил, что в селе Стоянка в Киевской области злоумышленники организовали склад награбленного. Чиновник заверил, что скоро эти вещи вернутся к своим законным владельцам.