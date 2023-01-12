Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ирпень показал российским окупантам, что такое сила украинского оружия и украинского духа. Именно отсюда запускаем первые проекты восстановления в рамках платформы UNITED24", - написал он.

"18 жилых домов будут восстановлены в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, селах Бузово и Мила", - добавил глава правительства.



По его словам, на платформе UNITED24 была собрана большая часть суммы, которая необходима для восстановления.

"На этой неделе правительство направило первые 465 млн грн, чтобы начать восстановление уже сейчас. Более 4 тысяч человек смогут вернуться в собственные дома. Восстановим и отстроим все, что враг повредил и разрушил", - пообещал Шмигаль.

12 января стало известно, что большинство критической инфраструктуры Ирпеня Киевской области перевели на генераторы, чтобы стабилизировать систему и подавать свет горожанам по графику 4/4.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb